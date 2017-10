O Parlamento curdo se reunirá neste domingo (29) para repartir os poderes do presidente Massud Barzani, cujas prerrogativas interrompeu recentemente a partir das desastrosas consequências do referendo de independência organizada por ele.

Durante a sessão, que começará às 09h de Brasília, será lida uma carta de Barzani, indicou o Parlamento do Curdistão iraquiano em um comunicado.

Os opositores a Barzani nesta região autônoma do norte do Iraque reivindicam sua demissão para sair da crise aberta entre Bagdá e Erbil.

O mandato de Barzani, primeiro e único presidente eleito da região autônoma, expirou em 2013. Foi prorrogado por dois anos pelo Parlamento e em seguida continuou no cargo sem que fossem celebradas eleições nem se tomasse nenhuma decisão formal, ante ao caos gerado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Na terça-feira, o Parlamento curdo aprovou que fossem interrompidas as atividades da Presidência, pondo fim às prerrogativas de Barzani.

As eleições presidenciais, previstas a princípio para 1º de novembro, foram adiadas.

O deputado curdo Iden Maaruf afirmou que o Parlamento estudará no domingo como "redistribuir as prerrogativas do presidente" entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.