Uma escultura gigante que pode ser interpretada como um casal em pleno ato sexual não passou despercebida em Paris, onde o Centro Pompidou decidiu exibi-la esta semana, depois que o Museu do Louvre a recusou.

A obra, intitulada "Domestikator", do artista holandês Joep Van Lieshout, seria inicialmente exibida nos elegantes Jardins Tuileries, em frente ao Louvre, com motivo da Feira Internacional de Arte Contemporânea (FIAC), mas o museu mais visitado do mundo a recusou.