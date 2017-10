As Forças Armadas do Paquistão organizaram na quarta-feira uma visita para um grupo de jornalistas estrangeiros à fronteira, com o objetivo de apresentar os avanços desde março, quando foi anunciada a construção da cerca.

A cerca, de quase três metros de altura, termina com arame farpado. Até o momento, ocupa vários trechos dos 43 quilômetros das zonas tribais montanhosas do Waziristão do Norte e Waziristão do Sul.