O papa Francisco implorou, nesta quarta-feira (18), pela "conversão dos homens violentos" e manifestou sua "dor", após o atentado de sábado em Mogadíscio, o mais letal da história do país, com pelo menos 276 mortos e 300 feridos.

"Imploro a conversão dos homens violentos e estimulo todos aqueles que, com enormes dificuldades, trabalham pela paz nessa terra martirizada", comentou o papa Francisco ao fim de sua audiência nesta quarta na praça São Pedro.

Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado até o momento. Autoridades locais e especialistas ouvidos pela AFP consideram que os islamistas somalis do Al-Shabab podem estar por trás do ataque. Eles são ligados à Al-Qaeda e costumam cometer atentados suicida em Mogadíscio e em suas imediações.