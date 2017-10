O papa Francisco conversou nesta quinta-feira durante 20 minutos com os seis astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), ocasião que aproveitou para discutir sobre qual seria "o lugar do Homem no universo".

"Bom dia, ou boa tarde não sei, porque quando se está no espaço, nunca se sabe", começou Francisco, sentado em em uma sala do Vaticano e conectado via satélite com os seis astronautas no espaço.