O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, disse que seu povo continuará "usando as ferramentas da luta popular pacífica", em uma carta entregue na quinta-feira à comunidade palestina de América Latina, reunida em Manágua.

"Nós continuaremos no caminho da nossa luta usando as ferramentas da luta popular pacífica e as ferramentas da lei e das organizações internacionais que apoiam a nossa causa", afirmou Abas, em uma carta lida por seu representante Husam Zomlot, embaixador palestino nos Estados Unidos.