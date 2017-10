San Juan, Porto Rico – Como muitas outras coisas supérfluas da ilha hoje em dia, as motocicletas brilhantes do showroom da Planet Honda foram empurradas para o lado.

No lugar delas estão dezenas de cadeiras dobráveis que, recentemente, foram todas tomadas por porto-riquenhos que esperavam adquirir as máquinas mais essenciais no cenário pós-furacão: geradores portáteis para suprir suas casas de energia.

Recentemente, María Aguilera, professora de 57 anos, esperava na fila que havia se formado do lado de fora do showroom. Quando o sol se põe hoje em dia, disse, ela usa velas para ter luz. E, como todo mundo em Porto Rico, inclusive o governador Ricardo A. Rosselló, Aguilera afirmou que não tinha ideia de quando a rede de força seria restaurada.

"Do que tenho visto de infraestrutura, pode demorar meses", disse ela.

A destruição quase total da rede elétrica provocada pelo furacão Maria transformou Porto Rico em uma ilha de geradores. Trabalhando com gasolina ou diesel e variando do tamanho de um cortador de grama a um caminhão de mudança, os geradores são a única opção para quase 90 por cento da ilha que não têm acesso à rede destruída. Os geradores agora levam energia às grandes lojas, a prédios de apartamento altos, a vendedoras de automóveis, a lanchonetes de fast food, às usinas de tratamento de água e às pequenas casas no campo. Seu ruído baixo e incessante é a nova nota da sinfonia dissonante da vida porto-riquenha depois da tempestade.

Os geradores são uma solução temporária que vem aumentando as preocupações com a saúde e a segurança e destacando as divisões de classe em um lugar com uma taxa de pobreza de 45 por cento. São também a única opção para a maioria dos porto-riquenhos agora, enquanto a ilha batalha para restaurar o sistema elétrico – de longe o desafio mais complexo e importante imposto pela tempestade.

Em uma coletiva de imprensa recente, Rosseló não pode dizer quando o sistema, cuja fragilidade já era famosa antes da tempestade, será totalmente restaurado.

"Não temos estimativa no momento. Estabelecemos, no começo desta semana, que queríamos ter dez por cento da geração de energia em Porto Rico. Agora estamos em 10,6 por cento. E nossa expectativa é estar com 25 por cento no próximo mês", disse ele.

Várias lojas importantes e de ferramentas estão vendendo geradores para uso caseiro. Julito Ramírez, gerente geral da Planet Honda, afirmou que a empresa estava tendo dificuldade para dar conta da demanda, vendendo de 250 a 300 unidades por dia. Depois de encomendar todos os geradores que pode achar nos Estados Unidos, ele recorreu a um estoque que encontrou no Canadá.

"Estamos naquele ciclo de encontrar e trazer, encontrar e trazer", contou Ramírez. O gerador que todos querem, contou, é um modelo de US$6 mil que pode manter o sistema de ar condicionado doméstico. O maior modelo que ele tinha em estoque, no entanto, era uma máquina de US$2.300 que pode fazer funcionar uma geladeira, algumas luzes e a máquina de lavar, mas não o ar condicionado.

Para um cliente, o executivo do sistema de saúde Victor Negrón, era o suficiente. Ele diz que seu velho gerador havia quebrado dois dias antes. "Tive que ir para hotéis para carregar meu telefone. Perdi toda a comida da geladeira", contou Negrón, de 50 anos.

A tempestade destruiu 85 por cento dos transmissores de energia e do sistema de distribuição da ilha, e o conserto pode custar US$5 bilhões, segundo Ricardo Ramos, executivo-chefe da controversa Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico, conhecida como PREPA. A empresa tem US$9 bilhões em dívidas e pediu falência em julho. O governo de Porto Rico também havia entrado com um pedido de bancarrota em maio.

O governo de Donald Trump pediu que o Congresso aprove um pacote de ajuda de US$29 bilhões para Porto Rico, assim como para a Flórida e o Texas, que foram danificados pelos furacões. Mas nos dias que se seguiram a 20 de setembro, quando o furacão Maria atingiu Porto Rico, os problemas financeiros da PREPA fizeram com que fosse "quase impossível" pagar os enormes contratos exigidos para trazer empresas de energia deoutros estados para ajudar a recuperar a rede, explicou José E. Sánchez, diretor do Corpo de Engenheiros do Exército e chefe da força-tarefa formada para restaurar a energia em Porto Rico.

"A questão não é apenas de pessoal, mas de caminhões e materiais. Isso poderia custar milhões de dólares" contou Sánchez em um e-mail.

Mas Meena Dayak, porta-voz da Associação Americana de Força Pública, um grupo comercial que coordena as redes de apoio mútuas de estado para estado para serviços de utilidade pública, disse que a PREPA nunca buscou a ajuda deles.

"A maneira como nosso apoio mútuo funciona é que podemos ajudar apenas se formos chamados", explicou ela por telefone recentemente.

Ramos, executivo chefe da PREPA, afirmou que pediu ajuda, mas que quando ninguém apareceu, ele contratou uma empresa de Montana, a Whitefish Energy Holdings, para restaurar boa parte das linhas de energia. Ramos contou que 200 subcontratados estavam trabalhando.

Andy Techmanski, executivo-chefe da Whitefish, disse que, por causa da falta de moradia para suas equipes, apenas 75 trabalhadores estavam na ilha, e que os problemas enfrentados pelos portos estavam sendo um desafio para trazer equipamentos pesados para a ilha.

Ele também afirmou que levaria seis meses ou mais para que Porto Rico inteiro tivesse a energia restaurada.

A reconstrução será particularmente difícil porque várias linhas se estendem pelo interior montanhoso da ilha. Também há a questão de se Porto Rico deveria modernizar seu sistema degradado e ultrapassado durante a reconstrução. Na sexta-feira, o governador disse que o esforço de modernização "correria em paralelo" com os trabalhos para restaurar a energia. Ele afirmou que começou a conversar com Elon Musk, executivo-chefe da Tesla, sobre maneiras de aumentar as opções de energia sustentável para Porto Rico, que recebe apenas dois por cento de sua eletricidade de fontes renováveis antes da tempestade. (Musk disse no Twitter na quinta-feira que reconstruir a rede da ilha com sistemas solares e baterias era algo que "poderia ser feito".)

Mas Sánchez garantiu que a tarefa da Autoridade Federal de Gerenciamento de Emergências era apenas reparar o sistema. "Estamos aqui para restaurar-substituir, não aumentar", afirmou.

Enquanto esperava por seu gerador, Negrón mostrava empatia com o governador. A ilha precisa de um sistema melhor de energia, disse. Mas as pessoas não querem esperar. Sua mãe, contou, "quer ter a eletricidade agora".

Enquanto isso, os geradores ressoam, mas não sem problemas. A poucos quarteirões da loja da Honda, o Hospital San Francisco teve duas falhas nos geradores desde a tempestade, causando a evacuação dos pacientes, segundo o jornal local El Nuevo Dia. Durante uma visita ao hospital na quinta-feira, as luzes estavam acesas, e um trabalhador contou que um gerador de backup as estava mantendo. Mas os diretores do hospital não quiseram dar entrevistas.

Do outro lado da cidade, no Costco, o assistente de gerente Juan Torres mostrou o gerador gigante, do tamanho de um caminhão, que a loja, como várias por aqui, havia instalado antes do furacão. Torres contou que ele queima 3.700 litros de diesel por dia.

Mas Torres afirmou que os geradores caseiros que a loja geralmente oferece haviam acabado.

Adriana Gonzàlez, organizadora do Sierra Club de Porto Rico, afirmou que o custo alto de um gerador "cria uma disparidade" entre ricos e pobres. Em seu bairro, contou, "você tem uma casa iluminada e depois escuridão em um quarteirão inteiro".

Ramírez, o gerente da Honda, disse que alguns geradores haviam sido roubados do showroom dias depois da tempestade. Então, a loja agora os vende no showroom, mas faz com que sejam retirados em um armazém um dia depois.

O momento é bom, pelo menos, para quem conserta geradores, como José Miguel Márquez, de 35 anos. Márquez afirmou que anda tão ocupado ultimamente que seu maior problema tem sido encontrar tempo para depositar os cheques no banco.