"Claro que a estrangulei", declarou orgulhoso seu irmão dois dias depois do crime, em uma coletiva de imprensa organizada pela polícia.

"Não tenho nenhum remorso do que eu fiz", ela tinha um comportamento "totalmente intolerável", acrescentou, referindo-se às fotos, vídeos e comentários que a jovem publicava na internet, considerados provocadores na sociedade patriarcal paquistanesa.

Devido a uma polêmica disposição do direito islâmico, as famílias podiam "perdoar" os assassinos em troca de uma indenização (diyat ou "dinheiro de sangue").

Segundo a Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, um organismo independente, ao menos 280 destes crimes foram cometidos - em sua imensa maioria contra mulheres - entre outubro de 2016 e junho de 2017.

Mas o número poderia ser maior, visto que, se a nova lei pune com prisão perpétua o crime de honra, deixa ao juiz a tarefa de determinar se um assassinato está vinculado ou não com "a honra" de seu autor.

Este pode invocar outro motivo e ser perdoado pela família da vítima, observa Farzana Bari, chefe do departamento de estudos de gênero na Universidade Quaid-i-Azam de Islamabad.

A polícia também estimula, com frequência, as duas partes a chegarem a um acordo sobre o "dinheiro de sangue", evitando assim uma maior sobrecarga a um sistema judicial saturado.

Embora o Estado se comprometa a fazer com que a lei seja aplicada, a justiça avança lentamente. Um ano depois do assassinato de Qandeel Baloch, e apesar da confissão do irmão da vítima, o julgamento ainda não foi realizado.