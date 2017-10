Após uma proposta da principal bancada do Parlamento, o Partido Popular Europeu (PPE, direita), e de seus sócios liberais do ALDE, a "oposição democrática da Venezuela" recebeu o reconhecimento à defesa dos direitos humanos e às liberdades.

O reconhecimento acontece em um momento de divisão na coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), após a saída do grupo de Henrique Capriles, um de seus principais líderes, uma crise que ajuda o presidente Nicolás Maduro ante as eleições municipais e presidenciais previstas para 2018.

As palavras do italiano foram recebidas com aplausos, mas também com sorrisos irônicos das bancadas da esquerda radical quando ele disse que o prêmio "não tem cor política". Gritos de "Não passarão" e "Vergonha" foram ouvidos no plenário de Estrasburgo (nordeste da França).