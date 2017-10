A oposição venezuelana aprofundou nesta terça-feira suas divisões após as eleições regionais: apesar de não ter reconhecido os resultados que deram vitória à situação, alguns de seus dirigentes começaram a reconhecer a derrota e fazer a autocrítica.

Dois dias depois da votação, a opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), que era favorita em todas as pesquisas, digere internamente os resultados que deram ao governo 17 de 23 Estados.

O governador do estado Lara, Henri Falcón, de um dos partidos da MUD, reconheceu que perdeu sua disputa pela reeleição: "Nós perdemos, assim simples, e isso deve ser aceito porque também é preciso ter valor", disse.

Por sua vez, o governador de Amazonas, Liborio Guarulla, responsabilizou a direção da MUD pela derrota da oposição no estado "impondo um candidato por seus interesses".

Parte de seus apoiadores passaram para a MUD a responsabilidade de aceitar participar das eleições com um árbitro eleitoral questionado. Alguns dirigentes, como María Corina Machado, defenderam a abstenção.

Muitos outros não votaram decepcionados por não conseguir tirar Maduro do poder após quatro meses de protestos, que deixaram 125 mortos entre abril e julho, e alguns cobraram a oposição por ter feito tentativas de diálogo com o governo.

Maduro, que tem 80% de impopularidade pela crise econômica segundo as pesquisas, disse estar certo que ganhará 90% das prefeituras nas próximas eleições municipais. Nacionalmente, o chavismo obteve 54% dos votos, destacou, já pensando nas eleições presidenciais previstas para o final de 2018.

"Vamos fazer as eleições com ou sem oposição", advertiu.

- O dilema do juramento -

"A estratégia do governo é conquistar a legitimidade nacional e internacional da Constituinte. A direção opositora acabará por se desconectar abertamente do eleitorado se for a essa instância", declarou à AFP o analista Eugenio Martínez.