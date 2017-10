Fortalecida, lutou no Legislativo pelo fim do governo Maduro. Mas a vitória serviu de pouco: em meio a um forte choque de poderes, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) - acusado de ser aliado do chavismo- declarou os legisladores em desacato e anulou suas decisões.

Com seguidores desanimados depois do fracasso dos protestos e da eleição da Constituinte, a MUD foi para as eleições regionais em 15 de outubro dividida e com dirigentes pedindo a abstenção.