No texto, o Conselho expressa sua "profunda preocupação com o uso de escolas para fins militares em violação ao direito internacional".

Denunciada em um recente relatório anual do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, a Arábia Saudita defendeu-se, explicando que no Iêmen, por exemplo, uma escola que se tornou um depósito de armas já não poderia ser qualificada como estabelecimento escolar.

Os Estados membros devem adotar "medidas concretas para dissuadir as forças armadas e grupos armados não estatais de usar as escolas em violação do direito internacional", indica a declaração da ONU.