O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu nesta quarta-feira ao governo de Bagdá e aos combatentes curdos que reduzam a intensidade do conflito, depois que forças iraquianas retomaram a rica província de Kirkuk.

Em um comunicado unânime, o Conselho de 15 países membros expressou seu preocupação e apontou que todas as partes devem "abster-se da ameaça e uso da força, e empreender um diálogo construtivo como uma via para a redução do conflito".