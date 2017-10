A diferença é catastrófica entre as promessas nacionais de limitação das emissões de gases de efeito estufa e as reduções que deveriam ser realizadas para limitar o aquecimento global a menos de 2 °C, alertou o chefe de meio ambiente da ONU a seis dias para o início da nova cúpula do clima, a COP23.

De acordo com o relatório do PNUMA, síntese dos últimos estudos científicos, é preciso "acelerar urgentemente as ações de curto prazo e fortalecer as ambições de longo prazo". "Todos os países devem se comprometer", principalmente aqueles do G20, responsáveis por 3/4 das emissões.