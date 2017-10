Um relatório da ONU, divulgado nesta quinta-feira (26), determinou que o governo do presidente sírio, Bashar al Assad, foi o responsável por um ataque com gás sarin na Síria.

Mais de 80 pessoas morreram no ataque químico a este povoado, situado na província de Idleb, no nordeste da Síria.

As imagens de horror, divulgadas após o ataque, causaram indignação na comunidade internacional e impulsionaram os Estados Unidos a lançar mísseis contra uma base de onde, assegura, foi lançado o ataque.

No mês passado, investigadores da ONU de crimes de guerra disseram que tinham evidências de que a força aérea síria estava atrás do ataque mortal com sarin, apesar dos reiterados desmentidos de Damasco.