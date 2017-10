No total, onze ativistas compareceram ao tribunal por atividades "terroristas", em um processo que gera preocupação entre a comunidade internacional.

"Hoje celebramos o fato de que nossos amigos e colegas possam se reunir com suas famílias e dormir em suas próprias camas", declarou em um comunicado o secretário-geral da Anistia Internacional, Salil Shetty, que lamentou que Kiliç continue na prisão.

O presidente da ONG na Turquia comparecerá na quinta-feira a Esmirna, no oeste do país, para responder a outra acusação por sua suposta participação na organização acusada de fomentar a tentativa de golpe de Estado de 15 de julho de 2016.

A Anistia considera "absurdas" e "infundadas" as acusações contra os ativistas e acredita que o julgamento pretende intimidar os militantes pró-direitos humanos na Turquia, em um contexto de erosão das liberdades desde a tentativa de golpe de Estado.

Após o golpe fracassado, as autoridades turcas têm perseguido maciçamente supostos apoiadores do pregador Fetulah Gülen, considerado por Ancara como seu instigador, mas também contra opositores e críticos do presidente Recep Tayyip Erdogan.