"A política atual (...) acreditávamos que isto havia acabado há tempos (...). Esta gente tem 50 anos de atraso! Estamos no século XXI e não no XIX...", disse Obama em Newark, Nova Jersey, sobre a presidência de Donald Trump.

Horas depois, Obama discursou em Richmond, na Virgínia, para mais de 6 mil partidários do candidato Ralph Northam.

Entre o público havia muitos jovens e negros, alguns com camisas com a imagem de Obama, que aplaudiram o ex-presidente com muito entusiasmo.