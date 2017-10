Erbil, Iraque – Há duas maneiras de pensar sobre a imponente cidadela de Erbil, um grande monte 30 metros acima da planície em que se encontra essa cidade de um milhão de pessoas.

Primeira. A cidadela é um dos assentamentos urbanos continuamente ocupados mais antigos da terra, é Patrimônio Mundial da UNESCO, e autoridades curdas têm feito grandes esforços para restaurá-la e preservá-la apesar da grave crise financeira.

Os labirintos de ruazinhas da cidade velha se tornaram favelas superpovoadas enquanto os edifícios históricos desmoronavam por causa da negligência, mas, em 2006, mais de 500 famílias foram transferidas para outros locais no que se tornou o projeto de preservação mais ambicioso do Oriente Médio.

Segundo. Seis mil anos ou mais de civilização humana chegaram a isso: na praça central da cidadela está um poste de metal alto com uma bandeira curda do tamanho de um vagão. Lá embaixo, na cidade nova, fumaça negra sai de dezenas de geradores a diesel ligados nos telhados durante os cortes de energia diários. Seu rugido cacofônico perturba a tranquilidade do cenário, enquanto um cheiro pungente de plástico queimado vindo de um depósito de lixo próximo paira sobre tudo por dias sem fim.

Por causa da proibição pelo governo curdo de prédios altos em uma zona em volta da cidadela, ela mantém seu aspecto dominante sobre a cidade e seu antigo apelido de "Coroa de Erbil". Mesmo hoje, grande parte do sistema de estradas de Erbil, a capital da região curda do Iraque, é organizado como os raios de uma roda, com a cidadela como centro.

A arquiteta May Schaer, que foi diretora do projeto da cidadela da UNESCO, diz que existem outros sítios tão antigos e cidades fortificadas tão grandes quanto esta, mas poucas combinam uma cidade viva no topo de um grande monte arqueológico, conectando a história antiga e a moderna em um fluxo ininterrupto.

"Ela é realmente muito rara e interessante", afirma Schaer.

Para manter o título de cidadela "continuamente ocupada" depois das expulsões, os oficiais curdos deram um jeito de abrigar apenas uma família em uma residência ancestral no meio da cidade velha.

Por alguma razão, o diretor da cidadela, Dara Al-Yaqoobi, não queria que os jornalistas se encontrassem com a família. Ele disse que os moradores estariam supostamente muito irritados com as visitas constantes, e, de qualquer maneira, "eles apenas dormem ali. Não é a vida comum, não é uma habitação contínua".

A evidência de continuidade mais importante, disse ele, são a antiga Grande Mesquita, que ainda está em uso, os museus de tecidos e de cerâmica curdos e as lojas de antiguidade, todas novas e abertas. "Isso sim é vida", afirmou.

E a bandeira? "Sim, é a bandeira do Curdistão", afirmou Yaqoobi, cujo escritório fica em uma casa de mercadores otomanos lindamente restaurada, perto da praça da bandeira, e cujo título completo é Alto Comissariado pela Revitalização da Cidadela de Erbil. "Você pode harmonizar algumas coisas novas com o ambiente geral."

No final, porém, o último morador da cidadela, Rebwar Mohammed Qader, de 32 anos, ficou feliz de conversar, de nos mostrar sua velha casa de tijolos de dois cômodos, parecida com a residência ali perto em que ele cresceu, e de nos apresentar sua mulher e os quatro filhos pequenos.

Acima da parede exterior de sua casa estão as únicas duas árvores remanescentes da cidadela, um carvalho moribundo e uma amoreira, e dentro da casa havia um jardim abandonado onde uma árvore de romã se vergava com o peso de várias frutas. A construção é modesta, mas a arquitetura de tijolos triangulares floresce sobre a porta, uma característica do estilo das casas antigas da região.

Ser a encarnação de seis milênios de história humana não é fácil, afirmou Qader. Primeiro, ele tem que trazer as compras em um carrinho de mão desde a cidade nova subindo a íngreme rampa da entrada do portão sul da cidadela. Não há estacionamento para os visitantes, e seus filhos precisam caminhar 25 minutos para chegar à escola.

"É muito aborrecido ficar sozinho nessa casa sem vizinhos, mas eu realmente adoro o Qalat", diz ele usando o nome local da cidadela. "Estou mostrando meu respeito por todas aquelas gerações de cinco, seis mil anos atrás."

A cidadela de Erbil, claro, é muito anterior ao Curdistão iraquiano, aos curdos e até aos árabes, a Genghis Khan, aos persas, aos gregos, aos romanos e a todos que passaram por aqui, a maioria não de uma maneira muito tranquila. Ela fica sobre o que os arqueólogos chamam de montículo – um morro construído com sujeira e detritos de sucessivos assentamentos humanos, tipicamente a uma taxa de um metro a cada 200 anos.

Com uma altura de 32 metros, isso sugere uma idade de mais de seis mil anos, e há evidências de habitação aqui em 4.500 a.C., durante o período al-Ubaid, segundo Yaqoobi, quando a humanidade ainda estava tentando descobrir a roda.

Houve poucas escavações arqueológicas no monte da cidadela, exceto por um projeto que chegou a cerca de um terço da profundidade e descobriu um conjunto impressionante de fortificações de tijolos com data de 2.300 a.C.

Escavações mais profundas serão capazes de responder à pergunta sobre se o monte todo é resultado da habitação humana, e poderão lançar luz sobre uma das primeiras regiões urbanas da humanidade, ou se há um monte natural debaixo de tudo, e assim a cidadela talvez não seja tão antiga quando se acredita.

Já Qader andava mais preocupado com seus problemas domésticos. Sua jovem família está crescendo, tornou-se muito grande para sua pequena casa, e ele não ganha o suficiente para expandi-la – além de não ser permitido. Ele trabalha como funcionário do governo, gerenciando a antiga (mas não histórica) caixa d'água do local, que faz o fornecimento para as lojas que ficam aos pés do monte.

Também existem outros aborrecimentos – principalmente os ratos. Como ninguém mais mora ali, a casa de Qader se tornou o último refúgio dos roedores da cidadela. "Temos gatos, mas eles são preguiçosos", contou.

Se essa fosse uma comunidade viva, à medida que a família de Qader crescesse, eles poderiam se mudar para uma casa maior. Essa é a sua proposta para a administração da cidadela e para Yaqoobi, que até agora a rejeitou (o que pode explicar por que o diretor não queria que falássemos com o último homem). "Talvez eu tenha que arrumar um advogado", disse Qader.

Um de seus filhos tem uma deficiência grave. "Ele precisa ter seu próprio quarto. Eu protejo o nome e o orgulho de Qalat, mas eles devem se lembrar que é apenas por minha causa que gerações após gerações continuam a viver aqui", garantiu.