Com fama de imprevisível, o novo rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, esteve nesta quinta-feira em destaque durante o funeral de seu pai em um país onde parece determinado a deixar sua marca.

Desde o verão, o rei nomeou todos os membros do comitê que supervisiona o Bureau da Propriedade da Coroa (CPB), o braço financeiro da monarquia.

Até agora, o ministro das Finanças estava encarregado de realizar uma espécie de controle por parte do governo.

O CPB não é obrigado a publicar números oficiais e é difícil de investigar, mas os analistas estimam que gerencia entre US$ 30 e US$ 60 bilhões, tornando a tailandesa uma das famílias reais mais ricas do mundo.