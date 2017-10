Londres – Thomas Ruff explicava o quanto estava satisfeito com sua próxima retrospectiva na Galeria Whitechapel, quando foi interrompido por um grito sobrenatural. Um alarme de incêndio disparou; nós e os técnicos instalando as obras teríamos que ser evacuados. Jogados educadamente, mas sem cerimônia na rua, continuamos a conversa na calçada, com Ruff transmitindo seus pensamentos aos pedestres e ao tráfego.

O incidente não foi planejado (um alarme falso), mas teve uma pontada de justiça poética. Reverenciado em sua Alemanha natal e entre os entendidos de fotografia, Ruff, 59 anos, muitas vezes parecia pouco popular no mundo da arte. Enquanto contemporâneos, incluindo Andreas Gursky e Thomas Struth – ambos treinados, assim como Ruff, com os fotógrafos conceituais pioneiros Bernd e Hilla Becher – tornaram-se estrelas do mercado e nomes familiares em coleções de museus em todo o mundo, o trabalho de Ruff, embora longe de ser desconhecido, não é visto com a frequência necessária. A exposição de Whitechapel é a maior retrospectiva de Ruff que o mundo de língua inglesa já viu.

Um dos motivos é que sua produção é tão difícil de descrever quanto é absorvente. Desde o final da década de 70, sua arte tomou inúmeras formas de um cérebro em turbilhão: fotografias monótonas de apartamentos alemães, mapeamentos de Marte lustrosamente coloridos, retomada da pornografia, "fotogramas" ao estilo de Man Ray feitos com um supercomputador e cópias de imagens cotidianas do início do século 20, trabalhadas para parecerem negativos.

Ele fez seu nome no final da década de 1980 com uma série de fotografias gigantes do tipo passaporte que chamou de "Porträts" (Portraits) – e, dependendo da perspectiva, o título é uma descrição direta ou uma zombaria de todo o gênero (ou talvez ambos). Nos últimos anos, o artista abandonou completamente suas câmeras, preferindo rastrear arquivos e manipular fotografias existentes, em vez de criar suas próprias imagens.

Produzidas invariavelmente em séries obsessivas e de vários anos, com rótulos inescrutáveis e cheios de classificações, as imagens de Ruff são tão questionáveis quanto são conceitualmente sérias. Um crítico o comparou ao minimalista Donald Judd por causa de seu fascínio pela estrutura e forma; outro a Marcel Duchamp, mestre do desenho artístico.

Ruff pensa que é mais simples do que isso: ele apenas registra o que vê. "O que eu faço é reagir. Eu penso, 'Ops, isso é estranho, eu tenho que investigar'", disse ele.

A sede desta missão solitária de reconhecimento é o estúdio de Ruff na cidade industrial alemã de Düsseldorf. O espaço arejado, com ares de catedral, desenhado por seus velhos amigos Jacques Herzog e Pierre de Meuron, está repleto de uma fantástica variedade de objetos. Equipamentos de iluminação antigos estão lado a lado com um modelo de nave espacial, crânios de dinossauro ao lado de atlas lunares. Alguns itens ele coletou para pesquisa, Ruff explicou quando vim encontrá-lo algumas semanas antes, mas a maioria era para se divertir. "Inspiração", ele disse com ironia, em meio a uma nuvem de fumaça de cigarro. "Para o artista", completou.

Nascido em uma pequena cidade na Floresta Negra, Ruff primeiro foi para Düsseldorf em 1977 estudar na academia de arte da cidade. Ele não conhecia quase nada sobre arte conceitual, menos ainda sobre os Bechers e suas "esculturas anônimas" – fotografias severas, em preto e branco de estruturas industriais, feitas cada uma exatamente da mesma maneira. Foi quase um ano antes que tivesse a coragem de tirar fotografias próprias. "No início, pensei que estava no lugar errado", disse ele.

Quando Bernd Becher atribuiu a Ruff uma tarefa que tinha essencialmente seu próprio estilo, fotografar cadeiras, os resultados foram terríveis. Atraído por outras ideias, Ruff virou a câmera para outros cantos do apartamento estudantil. Quando pôs ordem nas impressões mais tarde, uma fotografia colorida saltou aos olhos: uma pia branca, a frente de um papel de parede com uma estampa de dar enxaqueca. Austera, porém estranhamente bonita, tanto rigorosa quanto caprichosa, a imagem funcionou. "Mostrei a Bernd, e ele disse: 'Isso é algo que você deve continuar'. Então, continuei."

Ruff passou os últimos anos estudantis convencendo seus casos e amigos a deixá-lo invadir suas casas. O que surgiu foi uma espécie de levantamento arqueológico da decoração interior alemã da década de 1970: ornamentos, plantas de pote, camas, mesas, lareiras, tudo que era mais fascinante por ser tão banal. Os donos não são vistos em nenhum momento; em vez disso, seus objetos – aquelas cortinas de chorar, esse guarda-chuva alarmante – nos contam tudo sobre a respeitabilidade sufocante de suas vidas. Ruff chamou a série simplesmente "Interieurs" (Interiores). "Eu gosto de chamar uma coisa do que ela é", explicou ele.

Embora "Interieurs" e a série que se seguiu, "Haüser" (Casas), tivessem feito a reputação de Ruff em um canto modesto da cena da arte contemporânea, demorou mais uma década para começar a fazer barulho, com "Porträts". Esse projeto havia começado no início dos anos 80, quando ele pediu a amigos e conhecidos para posassem sem sorrir, de frente para a câmera – era o retrato despojado de volta à exatidão, essencialmente ao estilo de Becher.

Primeiro, Ruff imprimiu as fotografias pequenas, arrumando-as em fileiras duras, como fotos de criminosos. Mas quando ele teve a ideia de "explodi-los" com o tamanho sobre-humano de 2,13 metros de altura, ocorreu uma alquimia misteriosa. Não só os telespectadores conseguiam examinar todos os poros e rugas, mas "tornaram-se imagens completamente diferentes. Não apenas uma 'explosão', algo muito mais interessante e estranho", disse ele.

Os críticos estavam emocionados. O jornal Süddeutsche Zeitung falou de como Ruff tinha quebrado as leis da fotografia documental, oferecendo "a prova de que é impossível reproduzir as coisas de forma realista". Realizando uma exposição na 303 Gallery, em Nova York, em 1988, a crítica do New York Times Roberta Smith comentou que as imagens "criam uma experiência de escala inusitadamente pura e aterrorizante".

Apesar de Ruff ter sido gratificado por este sucesso – pelo menos conseguiu deixar seu trabalho comercial – ele também estava tendo uma crise de fé na fotografia. Com pessoas posando no estúdio, tentando criar uma imagem "perfeita", ele percebeu que, embora esses retratos parecessem honestos, eles eram de fato quase completamente artificiais.

"A fotografia é muito mais complicada do que as pessoas pensam", explicou ele, acrescentando que estava particularmente orgulhoso de um acréscimo que fez ao catálogo da Whitechapel: um trecho de um livro de referência que detalha as formas numerosas que a fotografia pode ter (a lista começa em "aerofotografia" e "astrofotografia" e corre para "Fotografia de raios-X"). Como muitas outras coisas que Ruff faz, isso é uma piada e totalmente sério – uma declaração sobre o quão difícil é determinar o que a fotografia na verdade é, ou faz.

Mas, em seguida, parte do argumento é que a forma de arte sempre foi ilusória, mesmo evasiva. Gavetas e mais gavetas em seu estúdio estão repletas de fotografias históricas que contam vários tipos de meias verdades: os paparazzi dos anos 1960 da família real britânica pontilhada com aerógrafo, imagens tiradas automaticamente por sondas espaciais, imagens publicitárias rabiscadas com marcas de novos enquadramentos. Ele parecia encantado com uma fotografia de 1898 do Santo Sudário, um registro documental sóbrio de um objeto que provavelmente é falso.

De volta à galeria em Londres, o alarme de incêndio foi silenciado com segurança, e passamos pelo resto da exposição. De vez em quando, Ruff fazia uma pausa para aconselhar sobre o posicionamento de uma imagem ou dar uma palavra com os engenheiros de iluminação. Ele parecia satisfeito com a forma como a exposição estava ficando: um testemunho adequado para uma missão de quase 40 anos em busca de quase todos os tipos de imagens fotográficas.

Quando perguntei se ele tinha um favorito, esperando em parte outra piadinha como resposta, ele respondeu calmamente e com o que parecia ser total sinceridade: "Não, são todos meus bebês".