Rye Beach, New Hampshire – Qualquer um que tenha lido a obra de Dan Brown – e com 200 milhões de cópias vendidas, não é pouca gente – já está familiarizado com sua técnica de inserir algumas informações expositivas na narrativa. Entre os tópicos abordados em seu último livro, "Origem", estão: a ampla gama de talentos de Winston Churchill, o fascínio indefinível da arte abstrata, as peculiaridades arrebatadoras da Sagrada Família de Gaudí e os progressos mais recentes e insanos do mundo da inteligência artificial.

Essa é a base do estilo do escritor porque ele próprio prefere uma literatura que seja instrutiva e, de preferência, não totalmente inventada. "Eu acho que, se eu vou investir meu tempo na leitura, então que seja para aprender alguma coisa", me disse ele recentemente, sentado em sua casa imensa e engenhosamente elaborada, no interior de New Hampshire. Em relação a seus romances, afirma: "É o tipo de ficção que eu leria se curtisse esse gênero".

"Origem" é o oitavo livro de Brown, no qual o já conhecido protagonista Robert Langdon, o brilhante professor de Simbologia e Iconografia Religiosa de Harvard, se vê envolvido mais uma vez em uma aventura intelectualmente desafiadora e ameaçadora envolvendo fanáticos assassinos, organizações marginais obscuras, segredos revolucionários com implicações para o futuro da humanidade, símbolos dentro de quebra-cabeças e quebra-cabeças dentro de símbolos, além de uma companhia feminina superinteligente e sensual.

Como acontece em todas as suas obras, o novo romance não se esquiva das grandes questões; pelo contrário, mergulha nelas de cabeça. Aqui, a dúvida é: será que a ciência pode tornar a religião obsoleta?

A história começa com Edmond Kirsch – "cientista da computação bilionário, inventor futurista e empreendedor" – se preparando para apresentar uma nova descoberta a um público entusiasmado (e ao mundo, via internet) no Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Ele promete que o anúncio, cujos detalhes são mantidos em suspense até o final do livro, vão revolucionar a maneira com que as pessoas encaram a religião, com provas irrefutáveis de que a vida pode ser criada apenas com o uso da ciência, eliminando assim Deus da fórmula. (A teoria é real, emprestada do físico do MIT, Jeremy England.)

Nele, o leitor encontrará a combinação já conhecida de discussão de grandes ideias e ação incessante, ou seja, quem não se entusiasmar muito pela parte erudita pode se consolar com a trama e vice-versa.

Brown, 53 anos, passou quatro pesquisando e escrevendo a nova obra. Extremamente disciplinado, levanta às quatro da manhã todo dia para preparar uma vitamina que leva "mirtilo, espinafre, banana, água de coco, chia, sementes de cânhamo e... como chama aquela outra? Linhaça. E aquele pó esquisito de proteína feito de ervilha." E também prepara o chamado "café à prova de balas", com manteiga e óleo de coco que, segundo ele, "muda a forma do cérebro processar a cafeína", ou seja, aguçando a mente.

Embora pare de escrever ao meio-dia, é difícil tirar a história da cabeça. "É uma loucura. Eles ficam falando comigo o dia todo", conta, referindo-se aos personagens.

Os livros de Brown o enriqueceram, mas ele não possui a aura de uma pessoa rica; sua casa, por exemplo, não se assemelha em nada a de um milionário extravagante, mas sim a de uma pessoa com meios de alterar o espaço que a cerca da forma mais idiossincrática possível.

E me levou para conhecê-la, contanto que eu não a descrevesse como "incrivelmente espalhafatosa".

Não, está mais para fantasticamente maluca. Você aperta um botão na estante e ela se abre para revelar outra prateleira secreta com o primeiro livro de Brown ("The Giraffe, the Pig, and The Pants On Fire", escrito quando ele tinha cinco anos) e um objeto exótico, com pinta científica, que nada mais é que o dispositivo antimatéria usado no filme "Anjos e Demônios"; toca o canto da moldura de uma pintura na sala e ela se afasta para exibir uma sala escondida cujas paredes são decoradas com discos de ouro, conquista resultante das vendas de seus livros de áudio na Alemanha.

Na porta de um dos banheiros fica uma Bíblia antiga, aberta em Jó, 38:11 – "Até aqui virás, e não mais adiante" ("Ou seja, está ocupado", explica Brown.) A parte de dentro da porta é inteirinha recoberta pela réplica de uma das páginas dos cadernos de Leonardo da Vinci, escrita de trás para frente. "É uma de suas famosas citações, mas que só dá para ler depois que a pessoa fecha a porta e ou se senta no vaso, ou na pia e a lê no espelho", instrui.

Ali também está a famosa pintura do mestre italiano, "A Virgem das Rochas" – ou pelo menos a reprodução usada no filme "O Código Da Vinci".

E olha lá – é a Mona Lisa, sorrindo seu sorriso misterioso na tela da outra parede.

"Claro que também é reprodução, nem precisa perguntar", se antecipa ele.

A casa é cheia de pinturas, esculturas e obras adicionais inesperadas feitas pela mulher de Brown, Blythe, que tem uma quedinha pelo macabro. O aparador da sala de jantar é coberto de animais empalhados, entre eles uma raposa e uma perdiz; em uma mesa na cozinha, uma escultura do tipo Hieronymus Bosch, com direito a esqueletos minúsculos e outros penduricalhos, em uma configuração meio diabólica.

"Blythe é meio obcecada com a morte. Uma vez, quando estávamos namorando, ela me levou ao cemitério, sem brincadeira", conta ele, bem-humorado. Os dois se conheceram há mais de vinte anos, em Los Angeles, para onde ele se mudou depois de formado pelo Amherst College. Antes disso, passou a infância em Exeter, New Hampshire e cursou o ensino médio na Phillips Exeter Academy, onde seu pai era professor de Matemática. (Também estive na escola e o conheci rapidamente.)

Na época, Brown era um músico obscuro; a futura mulher, quase dez anos mais velha, era a diretora de desenvolvimento artístico da Academia Nacional de Compositores. Ele conta que, por causa da desigualdade no relacionamento profissional, namoraram sete anos em segredo, chegando até a irem à cerimônia do Grammy juntos, ainda que com pares diferentes, para mascarar o romance.

Entre outras esquisitices da casa dos dois, uma camisa assinada pelos jogadores do time alemão que ganhou a Copa de 2014; uma escada aberta construída direto na parede; a réplica dos dois pilares da Capela Rosslyn, na Escócia, que aparece em "O Código Da Vinci" e foi invadida por fãs de Brown, à procura do Santo Graal.

No térreo há uma armadura, que acabou ali depois de passar uma temporada em outro local mais nobre.

"Fizemos um nicho para ela na biblioteca, mas ficou muito exagerado. Deu um ar de 'Piratas do Caribe', aí achamos melhor mudar", revela ele.

Brown não tem muita coisa em comum com Edmond Kirsch, o futurólogo e empreendedor de seu livro, exceto pelo automóvel: um Tesla Model X, cujo modelo mais básico não sai por menos de US$80 mil – afinal, o carro dirige e estaciona sozinho.

Ele me levou para dar uma volta. A princípio, parecia mais uma minivan – até eu descobrir que vai de 0 a 100 km/h em três segundos bem ali na entrada (não muito longa) da casa e vê-lo trocar de faixas sozinho na estrada.

Estávamos a caminho de Exeter, onde Brown ia assistir a uma missa em homenagem à mãe, que morrera há vários meses (há uma foto dela na contracapa do livro novo). Brown diz que foi o pai, hoje com 81 anos, que lhe ensinou o amor à ciência, à matemática e às charadas intelectuais; a mãe era religiosa, mas se desiludiu com a politicagem da Igreja. Apesar disso, instilou no filho a atração pelos mistérios do mundo.

Embora Brown defenda a ciência com veemência, tanto pessoalmente como nos livros, não descarta a possibilidade de que haja algo maior.

"Pode até ser uma fraqueza intelectual, mas quando olho para as estrelas sinto que há algo maior que nós ali."