Após a retomada da cidade síria de Raqa, "o fim do califado do (grupo extremista) Estado Islâmico está próximo", declarou neste sábado (21) em comunicado o presidente americano, Donald Trump.

"Com a libertação da capital do Estado Islâmico e a grande maioria do seu território, o fim do califado do Estado Islâmico está próximo", escreveu Trump.