A aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, submetida à aprovação do Senado nesta sexta-feira, permitirá ao governo de Mariano Rajoy assumir as rédeas da região.

O artigo 155 da Constituição de 1978 estipula que "se uma Comunidade Autônoma não cumprir as obrigações que lhe são impostas pela Constituição ou outras leis, ou atue de forma que prejudique seriamente o interesse geral da Espanha, o Governo poderá adotar as medidas necessárias para obrigar a região a cumprir essas obrigações ou a proteger o referido interesse geral".

De acordo com o governo espanhol, será usado apenas para "restaurar a ordem constitucional" por seis meses, contra as ambições secessionistas das autoridades catalãs, que organizaram um referendo sobre a autodeterminação em 1 de outubro, apesar da proibição da justiça.

Mas no Senado, o Partido Popular de Rajoy tem maioria, o que lhe permitirá aprovar as medidas.

"Nesta hora solene, em nome do povo e do Parlamento, o Governo que presido assume todos os poderes na Catalunha e proclama o Estado catalão da República Federal da Espanha", gritou Companys da varanda da Generalitat, sede do Governo catalão no centro de Barcelona.