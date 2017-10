Motoristas de veículos mais poluentes vão começar a enfrentar uma nova taxa diária para dirigir na região central de Londres, um esquema apresentado nesta segunda-feira (23) que almeja melhorar a qualidade do ar em uma das cidades mais poluídas da Europa.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que com a nova "taxa de toxicidade" - apelidada de "T-charge" - diária, Londres estabelecerá "o padrão de emissão mais rigoroso do mundo"

A tarifa de £ 10 (13,2 dólares) é adicional a uma taxa de congestionamento diária, de £ 11,50, e obedece um pedido da União Europeia para que a Grã-Bretanha reduza a poluição do ar.

"A escala vergonhosa da crise de saúde pública que Londres enfrenta, com milhares de mortes prematuras causadas pela poluição do ar, deve ser tratada", disse ele.

Em fevereiro, a Comissão Europeia, emitiu um aviso a cinco Estados-membros, entre eles, a Grã-Bretanha, instando a tomarem medidas sobre a poluição automobilística, ou correrem o risco de irem parar no Tribunal de Justiça Europeu.

O gabinete do prefeito disse que 7,9 milhões de londrinos viveram em áreas que excedem as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a qualidade do ar tóxico.