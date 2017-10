A Nicarágua assinou o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, ao qual havia se negado a aderir inicialmente, por considerar que é "o único instrumento" internacional que oferece as condições para enfrentar o aquecimento global e seus efeitos, informou o governo nesta segunda-feira (23).

Com a assinatura, divulgada pela vice-presidente Rosario Murillo, Estados Unidos e Síria passam a ser os únicos países à margem do tratado adotado em dezembro de 2015 na capital francesa com o objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa.