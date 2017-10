Quase 40 pessoas estavam desaparecidas no domingo à noite após o naufrágio na costa norte do Haiti de uma embarcação de migrantes, informou o Serviço de Proteção Civil.

As equipes de emergência resgataram sete pessoas em alto mar durante a noite e outras duas nesta segunda-feira, mas são pessimistas a respeito de encontrar mais desaparecidos.

O naufrágio aconteceu no domingo perto da ilha Tortuga.

A embarcação clandestina havia zarpado desta ilha em direção à ilha Providenciales, no arquipélago de Turks e Caicos, 200 km ao norte.

De acordo com os sobreviventes, a embarcação transportava 50 pessoas.

Em um país afetado pela extrema pobreza, onde 60% da população subsiste com menos de dois dólares por dia, os moradores tentam, com frequência, viajar de forma ilegal até as Bahamas ou Turks e Caicos.