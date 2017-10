Um senador do Partido Republicano se somou nesta terça-feira (24) às duras críticas contra o presidente americano Donald Trump e anunciou sua retirada assegurando: "Não serei cúmplice".

Para surpresa de todos, Jeff Flake, um conservador considerado pragmático em temas como o migratório, disse que não buscará manter seu mandato nas legislativas de 2018, assim como seu colega, Bob Corker, protagonista nesta terça-feira de uma disputa verbal com o presidente.

Em seu solene discurso de 17 minutos no Senado, Flake disse que Trump representa um perigo para a democracia, questionou seus tuítes e lamentou o atual desvio do Partido Republicano.

"O comportamento imprudente, escandaloso e indigno se desculpa dizendo que é assim, quando na realidade simplesmente é imprudente, escandaloso e indigno. Quando esse comportamento emana do cume do nosso governo, é outra coisa. É perigoso para uma democracia", apontou.

Flake, no Senado desde 2013, autor do livro "Conscience of a Conservative" (Consciência de um conservador), é um dos principais críticos da política de Trump.