"Não, nós não acabamos com o terrorismo nesta região", insistiu a ministra, em sua primeira visita a Abu Dhabi, um "parceiro estratégico" com o qual "a cooperação militar é extremamente apoiada".

Florance Parly encontrou o homem-forte dos Emirados, o xeque Mohammed ben Zayed, menos de duas semanas antes de uma visita do presidente Emmanuel Macron, que deve participar, em 8 de novembro, das cerimônias de inauguração do Museu do Louvre de Abu Dhabi, capital dos Emirados.

"Foi importante para mim poder reforçar às forças francesas o quanto seu papel é importante", explicou Parly após o encontro com os membros do 5º regimento.

Além "da luta contra o terrorismo, tratamos do Iraque, da Síria e da situação líbia, bem como do Golfo (a crise com o Catar). Ele se interessou pela situação na África, no Sahel", resumiu.