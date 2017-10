Em um dos antigos "centros de imprensa" do grupo Estado Islâmico (EI) em Raqa, um panfleto rasgado e manchado de sangue anuncia "operações especiais dos soldados do califado", um rastro da poderosa máquina de propaganda dirigida pelos extremistas em seu antigo reduto na Síria.

A cidade, conquistada em 2014, rapidamente se transformou em um laboratório onde a organização cometeu as suas piores atrocidades e impôs as suas regras mediante a força.

Porém, desde que as Forças Democráticas Sírias (FDS) - uma aliança de combatentes curdos e árabes apoiada pelos Estados Unidos - expulsaram o EI de Raqa, a espinha dorsal da propaganda extremista se quebrou.

Por toda a cidade podem ser vistos quiosques construídos em cimento de cor cinza-azulado, os "centros de imprensa" da organização, de onde os extremistas distribuíam panfletos sobre as suas conquistas militares na Síria e no Iraque, assim como folhetos explicativos sobre o jejum e os trajes das mulheres.

Um deles está instalado na praça do Relógio, local tristemente célebre por ter sido cenário de execuções públicas feitas pelo EI. Ao lado do quiosque, fileiras de cadeiras vermelhas e verdes estão posicionadas em direção a um suporte metálico para um televisor, próximo a uma tela plana em pedaços no chão.