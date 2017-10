Sentada no cenário de um museu perto de Chicago, Adina Sella fala sobre sua vida como sobrevivente do Holocausto, enquanto um grupo de estudantes escuta encantado - sobretudo porque ela não está realmente ali.

Sua imagem é projetada na forma de um holograma interativo e em movimento e faz parte da primeira exposição deste tipo no Museu do Holocausto de Illinois, cujo objetivo é preservar as histórias de uma geração que está prestes a desaparecer.

Treze sobreviventes do Holocausto - a maioria dos quais vive nos Estados Unidos, mas também no Canadá, em Israel e na Grã-Bretanha - foram filmados para a exposição. Eles responderam a milhares de perguntas durante aproximadamente uma semana de gravação de vídeos em alta definição.

À medida que os sobreviventes do Holocausto envelhecem, as organizações têm que lidar com o dilema de como preservar suas histórias. A Fundação Shoah, parte da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, foi o grupo que se associou ao Museu Illinois para criar esses hologramas.