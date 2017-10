A Arábia Saudita permitirá a partir de 2018 que as mulheres assistam a espetáculos em três estádios esportivos do reino, segundo informações oficiais divulgadas neste domingo (29).

"Começaram os preparativos para que três estádios em Riad, Jeda e Daman estejam preparados para receber famílias a partir do começo de 2018", informou no Twitter a Autoridade Esportiva saudita.

Em setembro, o rei Salman autorizou as sauditas a dirigirem a partir de junho de 2018, uma decisão histórica no último país do mundo que proíbe as mulheres de conduzir.