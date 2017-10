Elas foram presas e perderam empregos, foram rejeitadas pelos parentes e acusadas por clérigos de serem mulheres levianas prontas para destruir a sociedade. A ofensa? Elas fizeram o que muitos na Arábia Saudita consideravam impensável: entraram em carros pela porta do motorista e dirigiram.

O protesto delas em 1990, contra a proibição de se ter mulheres ao volante, falhou e as mulheres pagaram caro por isso, com o estigma de serem "motoristas".

Recentemente, quando o rei Salman anunciou que a proibição deixaria de valer e as mulheres poderiam dirigir a partir de junho do ano que vem, poucos ficaram tão felizes quanto as primeiras que lutaram por esse direito – há quase três décadas.

"Achei que eu ia morrer antes de ver isso acontecer", disse Nourah Alghanem, que ajudou a planejar o protesto. Agora ela tem 61 anos, é aposentada e tem cinco netos. "O importante é que o nosso reino entrou no século XXI – finalmente!"

A reação contra as 47 mulheres que protestaram ilustra o quanto, na sociedade conservadora da Arábia Saudita, estava arraigada a proibição de dirigir, reforçada ainda pelo Estado e seu aparato religioso.

Mas, desde então, com a globalização, mídias sociais, pressões econômicas e mudanças de liderança finalmente as condições para pôr fim a essa proibição chegaram.

Dias vertiginosos acontecem na Arábia Saudita.

Os fabricantes de automóveis estão mirando as propagandas no público saudita feminino. A universidade feminina também planeja fazer uma autoescola.

E as mudanças não estão relacionadas apenas com a perspectiva de tantas novas motoristas nas estradas do reino. Em uma celebração pública recente, multidões de homens e mulheres dançaram juntos ao som de um DJ. E o fim ao banimento do cinema também é esperado.

Mas em 1990, quando as quatro dezenas de mulheres resolveram assumir o risco extraordinário de lutar contra a proibição de dirigir, as condições no reino eram consideravelmente diferentes.

Na época do protesto, Alghanem tinha 34 anos, ensino médio completo, tinha marido, mãe de quatro filhos e um trabalho na escola elementar.

"Eu não tinha nada de interessante na minha vida", ela lembrou.

Naquela época, as mulheres sauditas estavam severamente restringidas. A cultura era altamente patriarcal. Clérigos, graças à aliança com a família real, tinham um enorme poder para defender o reino contra o que consideravam estar rompendo as tradições.

O controle sobre as mulheres era muito significativo e eles viram na proibição de dirigir uma ação necessária para prevenir o adultério e outros males sociais.

"Permitir que as mulheres dirijam contribui para a queda da sociedade", o clérigo mais importante da corte escreveu na época em uma "fatwa" que foi removida recentemente de um site do governo. "Isso é bem conhecido."

Mulheres que se revoltaram com a proibição viram uma oportunidade quando o ditador iraquiano, Saddam Hussein invadiu o Kuwait em 1990. As forças americanas inundaram o reino, incluindo mulheres em serviço pelos EUA que dirigiam veículos militares. Mulheres do Kuwait, que haviam fugido da invasão, também dirigiam.

Alghanem notou isso.

"Eu vi que nós, enquanto mulheres sauditas, éramos impotentes", disse ela.

Ela convidou outras mulheres à sua casa para discutir o assunto e elas decidiram agir. Então enviaram uma carta para Salman – na época governador da província de Riad – dizendo-lhe que elas planejavam dirigir.

Nunca obtiveram resposta e, então, no dia 6 de novembro de 1990, elas se encontraram perto de um supermercado em Riad, empilharam-se em 14 carros pilotados por mulheres com licenças estrangeiras válidas e dirigiram pela cidade.

Elas eram outsiders sociais, sem qualquer apoio de partido político e não houve pressa de outras mulheres sauditas para se unirem a elas. Muitas vinham de famílias abastadas e estudaram no exterior. Dentre elas estavam professoras de escola, professoras de universidades, assistentes sociais, uma fotógrafa e uma dentista.

A maioria era casada e tinha filhos; pelo menos duas estavam grávidas. Uma mulher se uniu mais tarde ao protesto com suas duas filhas, uma das quais ainda era amamentada. Algumas chegaram a desafiar seus maridos e outros parentes para comparecer. Os maridos e irmãos apoiadores deixavam outras mulheres no local do encontro.

A notícia se espalhou e as mulheres foram paradas tanto pela polícia de trânsito quanto pela polícia religiosa, alguns deles bateram furiosamente nos carros.

"'Quero cavar um buraco para enterrar todas vocês!'", a professora Fawziah al-Bakr recorda-se de ouvir um homem gritando para ela. "Eles estavam pensando que íamos destruir o país".

Elas foram levadas à delegacia e liberadas ao amanhecer, depois que elas e seus parentes homens assinaram compromissos de que as mulheres não dirigiriam novamente.

Na manhã seguinte, Asma Alaboudi, uma assistente social que trabalha em uma escola e que tinha participado do protesto, ouviu de colegas que as mulheres no protesto tinham queimado as roupas, usado biquínis e dançado nas ruas – todos atos graves que nunca aconteceram.

Foi rápido até que os nomes das mulheres vazassem, inflamando a raiva pública.

O rei Fahd emitiu um decreto suspendendo aquelas que tinham empregos públicos e nas mesquitas elas eram criticadas veementemente durante as orações de sexta-feira.

"Nesse ponto, a sociedade se revoltou", al-Bakr recorda-se.

Monera Alnahedh, que mais tarde tornou-se uma trabalhadora de desenvolvimento internacional, disse que o pai dela parou de rezar na mesquita local, depois que o pastor disse que as mulheres tinham sido inseminadas por 10 homens.

Funcionários do Ministério do Interior foram à casa da fotógrafa Madeha Alajroush. Lá, confiscaram e destruíram todos seus negativos – 15 anos de trabalho.

"Foi uma forma de me punir," ela disse.

Alguns amigos e parentes baniram as mulheres.

"Era um ambiente muito, muito assustador", lembrou Alajroush.

A resposta dura do estado e da sociedade enterrou a questão sobre as mulheres no volante.

"Foi um golpe muito pesado sobre as mulheres que dirigiam e isso foi percebido pela sociedade como um golpe muito duro. Houve uma década de silêncio", disse Alnahedh, a que trabalha com desenvolvimento internacional.

As mulheres suspensas esforçaram-se para encontrar trabalho, algumas que escolheram inclusive perseguir carreiras mais difíceis.

Cerca de dois anos mais tarde, uma princesa interveio e devolveu os empregos retirados e pagou alguns dos salários perdidos.

Muitas das 47 desapareceram na vida privada, enquanto outras procuraram maneiras de ajudar as mulheres em escolas de meninas, universidades femininas e em programas para crianças e mulheres maltratadas.

Lentamente, a sociedade mudou.

A entrada na universidade de mulheres e homens aumentou e em 2005, o rei Abdullah criou um programa de bolsa de estudos que enviou centenas de milhares de jovens sauditas, incluindo muitas mulheres, ao exterior, ampliando suas perspectivas.

Ele colocou mulheres no Conselho de Shura, um órgão consultivo e as mídias sociais se espalharam entre os jovens do reino, dando-lhes em um mundo online a liberdade que faltava na vida real.

A internet corroeu o monopólio da interpretação religiosa dos clérigos. Muitos sauditas perceberam como o Islã praticado em outros países era muito diferente.

O governo permitiu que as mulheres ocupassem novos postos de trabalho, mas ainda faziam do trajeto ao trabalho um problema.

Ativistas mais jovens começaram a reviver a luta para deixar que as mulheres dirigissem.

Em 2015, Salman se tornou rei e deu poder ao seu jovem filho, Mohammed bin Salman, que agora é o príncipe herdeiro.

Com o preço do petróleo afundado, minando a economia, o príncipe expôs um plano abrangente para reformar a economia, incluindo o aumento da participação das mulheres na força de trabalho.

Outros passos se seguiram. As mulheres votaram e concorreram aos cargos em conselhos locais em 2015 pela primeira vez e algumas ganharam. Escolas públicas agora são aconselhadas a oferecer educação física para as meninas, que os clérigos argumentavam ameaçar a feminilidade delas.

E no mês passado, Alghanem, que realizou a primeira reunião sobre a proibição de condução em 1990, jogava cartas quando o telefone de repente começou a transbordar com mensagens, ela contou.

O marido dela ligou gritando, "Parabéns!" e disse-lhe que proibição estava sendo revista.

Alghanem – que mal tinha dirigido até 1990 e ainda não sabe dirigir – tem planos de aprender. "Eu preciso de uma licença e preciso dirigir", ela disse.

Muitas restrições sobre as mulheres permanecem, incluindo leis de tutela que dão aos homens sauditas o poder sobre parentes do sexo feminino em certas questões. Mas as manifestantes originais estão muito felizes sabendo que suas filhas e netas terão vidas mais livres do que elas próprias, graças ao automóvel.

"Poder dirigir significa que eu sei para onde vou, quando vou voltar e o que vou fazer", disse Alaboudi, a assistente social.

"Não é apenas dirigir um carro, mas dirigir uma vida", completou.