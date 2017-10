Uma paquistanesa, vítima de um casamento forçado, foi detida sob acusação de matar 13 pessoas com leite envenenado usado para assassinar o marido, informou a polícia. Asiya Bibi, casada contra sua vontade em setembro na localidade de Valvati, na província de Punjab (centro), admitiu que colocou o veneno em um copo de leite destinado ao companheiro, indicou Owais Ahmad, chefe de polícia da região.

O marido, no entanto, não bebeu o leite e passou o líquido para uma jarra de lassi, uma popular bebida a base de iogurte.

As outras 14 pessoas foram hospitalizadas, de acordo com Ahmad.

Ahmad afirmou que homem detido é o suposto amante de Asiya Bibi e que a tia é o cérebro do assassinato.

Os casamentos forçados, em particular de menores de idade, são comuns no Paquistão, principalmente nas províncias pobres e rurais do país, onde centenas de mulheres são vítimas a cada ano de assassinatos pela honra.