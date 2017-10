A ministra do Interior de Portugal, Constança Urbano de Sousa, pediu demissão nesta quarta-feira após as fortes críticas ao governo por sua gestão dos incêndios florestais, que deixaram mais de 100 mortos em quatro.

O primeiro-ministro Antonio Costa, à frente de um Executivo que governa em minoria com o apoio da esquerda radical, aceitou a demissão.

O pequeno partido conservador CDS-PP exigia a saída da ministra desde segunda-feira, quando o balanço de vítimas dos incêndios no país começou a aumentar.

Mas o primeiro-ministro resistiu em um primeiro momento e chegou a afirmar que era "uma atitude um pouco infantil acreditar que as consequências políticas passam pela demissão de los ministros".

Grandes incêndios florestais deixaram 41 mortos e 71 feridos no domingo e na segunda-feira, segundo a Proteção Civil. Em junho, 64 pessoas faleceram em um incêndio perto de Pedrógão Grande, no centro do país. Esta temporada de incêndios é a mais letal da história de Portugal.