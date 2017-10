A prefeitura de Barcelona suspendeu as atividades até quinta-feira (19) "em solidariedade" com os detidos, anunciou a prefeita Ada Colau.

As próximas 48 horas podem ser cruciais para o futuro do conflito entre o Executivo de Madri e Barcelona, que levou o primeiro a rebaixar as previsões de crescimento econômico para 2018, de 2,6% para 2,3%.