A Microsoft disse que a rede social LinkedIn, que comprou no final de 2016, contribuiu com 1,1 bilhão de dólares em suas vendas neste trimestre, assim como no anterior. No entanto, a perda operacional do site foi de 294 milhões, inferior à registrada no último trimestre. Já o lucro cresceu 14,8%, para atingir 7,708 bilhões de dólares.