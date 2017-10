Em um sinal da dificuldade para alcançar acordos, os três países anunciaram nesta terça que as negociações, que queriam que terminassem até o fim do ano, serão prorrogadas até 2018.

"Não estamos de acordo com algumas das propostas apresentadas por Estados Unidos, mas não rechaçamos absolutamente nada e continuamos comprometidos com as negociações do Nafta", indicou, sem detalhar os motivos da controvérsia.