Como prova de seu compromisso, os mexicanos preparam a quinta rodada de debates, que acontece nas próximas semanas na Cidade do México, segundo a previsão inicial dos três países de concluir as discussões até o fim do ano.

"Não estamos de acordo com algumas das propostas apresentadas por Estados Unidos, mas não rechaçamos absolutamente nada e continuamos comprometidos com as negociações do Nafta", indicou, sem detalhar os motivos da controvérsia.