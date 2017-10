Seu partido, a CDU, sofreu um duro golpe no domingo em uma eleição na Baixa Saxônia (noroeste), onde foi superado pelos social-democratas do SPD (36,9%, contra 33,6%).

Os conservadores de Merkel ganharam as legislativas nacionais de 24 de setembro passado com um resultado historicamente baixo. Em função disso, iniciam esta semana difíceis negociações com os liberais e com os verdes para formar o próximo governo alemão.