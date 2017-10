Após um ano estagnado, o mercado de luxo voltou a crescer e, muito provavelmente, vai registrar um novo recorde de 1,2 trilhão de euros (1,4 trilhão de dólares), em 2017, disse um estudo divulgado nesta quarta-feira (25) pela consultoria Bain and Company.

O crescimento de 5% no mercado em geral deve bater com o do segmento de bens de luxo pessoais, que inclui roupas, relógios e bens de couro, chegando a 262 bilhões de euros.