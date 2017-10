"Tem consciência das condições de tudo", tanto da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, invocado pelo governo central do primeiro-ministro Mariano Rajoy para intervir na autonomia catalã, como de uma convocação eleitoral clássica, que supõe acatar a ordem constitucional, disse à AFP a fonte.

Entre as medidas que serão adotadas em caso de intervenção figuram a destituição em bloco do governo independentista catalão, a convocação de eleições regionais no prazo máximo de seis meses, a tomada de controle da polícia catalã - os Mossos d'Esquadra - e dos meios de comunicação públicos, assim como uma tutela rígida ao Parlamento catalão.

Puigdemont poderia discursar no Senado na quinta-feira ou sexta-feira para apresentar seus argumentos contra as medidas.

O governo de Rajoy repete que o objetivo do artigo 155 é "restaurar a legalidade" na Catalunha, depois que o governo de Puigdemont organizou no dia 1º de outubro um referendo ilegal de autodeterminação: os independentistas afirmam que venceram com 90% dos votos, mas com uma taxa de participação de apenas 43%.