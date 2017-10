O conselheiro de Empresa e Conhecimento no Executivo catalão de Carles Puigdemont, Santi Vila, renunciou ao cargo na noite desta quinta-feira (26) ao considerar que os esforços pelo "diálogo" tinham fracassado.

O anúncio foi feito no Twitter, ao final de um dia de idas e vindas políticas no qual Puigdemont considerou convocar eleições regionais para evitar bater de frente com Madri, mas desistiu.