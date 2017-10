Um dos integrantes do governo catalão destituído apareceu em seu gabinete nesta segunda-feira (30), no primeiro dia de trabalho após a declaração de independência e da tomada de controle da região por parte do Executivo espanhol.

"No gabinete, exercendo as responsabilidades que nos foram dadas pelo povo da Catalunha", tuitou Josep Rull, responsável por Infraestruturas, Obras Públicas e Transportes do agora destituído governo do separatista Carles Puigdemont.