A Alphabet, matriz da Google, anunciou nesta quinta-feira que seu lucro no terceiro trimestre teve alta de 32,4%, a 6,7 bilhões de dólares, graças a maiores receitas com publicidade e "outras apostas".

Os resultados superaram a expectativa do mercado, e as ações da empresa imediatamente subiram 3,5%, nas transações após o fechamento da Bolsa.

Uma reorganização corporativa iniciada há dois anos deu origem à Alphabet, uma holding que tem como emblema a Google, mas inclui empreendimentos de inovação, como a divisão de carros autônomos Waymo e a Loon, que se propõe a levar internet aos lugares mais isolados do planeta, por meio de balões em grande altitude.

Todas as subsidiárias que não são a Google estão agrupadas no selo "Outras Apostas", que registrou lucro de 302 milhões de dólares, contra 197 milhões de dólares no mesmo trimestre de 2016.