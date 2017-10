Manson disse na tarde de terça-feira (24) que decidiu afastar o antigo membro da banda Jeordie White, cujo nome artístico é Twiggy Ramirez, e que ocasionalmente também foi o guitarrista do grupo.

A demissão chega cinco dias depois de Jessicka Addams, cantora de rock conhecida como a vocalista da banda Jack Off Jill, acusou White de estupro durante uma relação que mantiveram nos anos 1990.

Jessicka Addams, que costuma usar apenas o seu primeiro nome, escreveu no Facebook que White a estuprou colocando as mãos ao redor de seu pescoço, e que seus gritos de "não" foram tão fortes que provocaram a intervenção de um colega de quarto.

"Sem dúvida a gravadora temia que a grande máquina por trás de Marilyn Manson usasse seu poder para destruir não somente o Jack Off Jill, mas também meu nome: Jessicka", escreveu a cantora.

"A pressão e a culpa pelas inevitáveis repercussões que a minha história de estupro teriam sobre a felicidade e o sucesso da minha banda me mantiveram em silêncio por anos", disse Jessicka, que com a banda Jack Off Jill realizaria posteriormente turnês apresentando-se como a banda de abertura nos shows de Manson.