O líder dos rebeldes islamistas filipinos, Isnilon Hapilon, um dos homens mais procurados do mundo, foi morto nesta segunda-feira em combates no sul do país para retomar a cidade de Marawi dos insurgentes, anunciou o ministro da Defesa das Filipinas.

Os especialistas em questões de segurança apresentam Hapilon, de 51 anos, como o "emir" do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no sudeste asiático, onde a organização deseja estabelecer um califado no momento em que sofre muitas derrotas no Iraque e na Síria.