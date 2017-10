Um novo ataque suicida em Cabul deixou 15 mortos neste sábado (21), todos cadetes do exército, em um segundo atentado 24 horas após o ocorrido em uma mesquita xiita, o que já soma mais de 200 mortos nos vários atentados no Afeganistão desde a terça-feira (17).

Em um período de cinco dias, foram registrados sete ataques no país, dos quais cinco foram contra as forças de segurança.

Com a exceção desse último, a maioria dos ataques foram reivindicados ou atribuídos aos talibãs, que intensificaram suas ações nessa semana ao realizar quatro ataques na terça e quinta-feira contra setores do exército e da polícia no sul e sudeste do país.