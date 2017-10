A oposição venezuelana sofreu nesta terça-feira (24) um baque depois da saída de um de seus maiores líderes, uma crise que consolida o governo de Nicolás Maduro, visando as próximas eleições municipais e as presidenciais de 2018.

Após as eleições de 15 de outubro, quando os chavistas de Maduro conquistaram 18 dos 23 governos estaduais, a MUD revelou suas fissuras, e na segunda-feira quatro de seus cinco governadores eleitos juraram perante a Constituinte, apesar da coalizão ter reiterado que não cederia à "chantagem" do governo.

Mas Capriles, do Primeiro Justiça (PJ), onde milita o único governador opositor que não se subordinou à Constituinte, acusou Ramos Allup de "lavar as mãos", pois na AD "não se move uma folha" sem o seu aval.

Apesar de 80% dos venezuelanos rejeitarem a sua gestão pela grave crise econômica, Maduro se mostra triunfante, e pediu para que seu partido se prepare para vencer as próximas eleições municipais, ainda sem data, e as presidenciais de 2018.

"Enquanto eles andam com suas disputas, divisionismo e ardendo de ódio, nós trabalhamos (...) Para ganhar mais uma vez", disse nesta terça-feira o presidente, que se reuniu com os governadores da polêmica.

A decisão de participar ou não nas eleições municipais será outra fonte de divisão. O outro partido majoritário da MUD, Vontade Popular (VP), do líder Leopoldo López, em prisão domiciliar, já adiantou que não participará.

"A MUD perdeu a sua utilidade para a Venezuela". "Tem que reformular uma nova aliança" que consiga "a saída da ditadura", disse Freddy Guevara, porta-voz do VP.

"O maior êxito do governo seria a fissura total da oposição. Não precisa de muito mais", advertiu o analista Luis Vicente León, destacando que, fraturada, a MUD não tem opções de sucesso.

"O governo está cumprindo o seu plano de se apropriar do poder indefinidamente, o que implica destruir o seu principal inimigo político. A MUD pode estar implodindo", declarou à AFP o cientista político Luis Salamanca.

No olho do furacão, os governadores opositores de Táchira (oeste), Anzoátegui (nordeste), Mérida (oeste) e Nueva Esparta (norte) defenderam sua decisão nesta terça.

Já Martínez considera que a MUD se distancia ainda mais de seus seguidores, desanimados depois de não conseguir tirar Maduro do poder com quatro meses de protestos, que deixaram 125 mortos.

Gendrick Parra, vendedor de 38 anos, considerou que o quinto governador opositor, Juan Pablo Guanipa, de Zulia (noroeste), devia juramentar pois disputou as eleições sob as regras do chavismo.