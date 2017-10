O governo espanhol afirmou nesta segunda-feira que o presidente catalão Carles Puigdemont não respondeu se declarou ou não a independência e pediu uma resposta com "clareza" até as 10H00 (6H00 de Brasília) de quinta-feira.

Em uma sessão parlamentar confusa na terça-feira da semana passada, Puigdemont fez menção de declarar a independência ao afirmar que assumia o mandato do referendo, inconstitucional, de 1 de outubro, mas disse que a proclamação ficava em suspenso para permitir o diálogo com Madri.

O presidente do governo espanhol, o primeiro-ministro Mariano Rajoy, respondeu com um requerimento para que Puigdemont esclarecesse formalmente se havia declarado a independência, com prazo até esta segunda-feira para uma resposta.