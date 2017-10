A Boeing aumentou, nesta quarta-feira (25), sua meta financeira atual, mas seus resultados trimestrais foram afeitados por novos gastos com o avião KC-46, o único programa militar de relevância obtido pela fabricante americana para os próximos anos.

O lucro líquido caiu 18,7%, a 1,85 bilhão de dólares durante o terceiro trimestre do ano, ou seja, um lucro ajustado por ação, referência na América do Norte, de 2,72 dólares, contra os 2,66 dólares previstos em média pelos analistas.

O grupo explicou a redução de seus lucros por um gasto de 329 milhões de dólares, provocado por uma alta nos custos do KC-46, versão militar do avião de linha 767. Em 2016, os custos vinculados a este aparato tinham superado os 2 bilhões de dólares, por problemas de concepção e produção que tinham atrasado as entregas.